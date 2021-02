Miniaturkonzerte „Solo für dich“ im Weimarer Forum Seebach

Weimar. Balkonkonzerte können im Winter nicht gegeben werden. So entstand im Forum Seebach die Idee der Miniaturkonzerte „Solo für dich“.

„Ich finde die Idee großartig und freue mich sehr auf das Konzert“, sagt die italienische Pianistin Virginia Benini zu Bernd Lindig, wissenschaftlicher Leiter des Soziokulturellen Forums der Marie Seebach-Stiftung. Die junge Musikerin, Austauschstudentin bei Christian Wilm Müller an der Hochschule für Musik Franz Liszt, spielt das erste von vier kurzen Konzerte unter dem Titel „Solo für Dich“. Ungefähr 15 Minuten dauert die Klaviersonate op. 31 Nr. 110 von Beethoven, einziger Zuhörer ist Karl-Heinz Fröhlich, Bewohner im Pflegeheim der Marie-Seebach-Stiftung.

Es folgen drei weitere Miniatur-Konzerte im Eins-zu-eins-Modus. „Der große Saal des Forum Seebach ist in guten Zeiten mehrmals in der Woche Bühne für öffentliche Konzerte, Lesungen oder Theaterprojekte. Platz ist für bis zu 200 Zuhörer“, erinnert Bernd Lindig. Seit 14. März 2020 war der Saal weitgehend zum Schweigen verurteilt. Nun aber kehrt die Musik mit dem anspruchsvollen Projekt des Forum Seebach und der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar in kleinen, aber feinen Portionen zurück.

„Wir mussten warten, bis das Gesundheitsamt eine vorübergehende komplette Besuchssperre aufgehoben hatte. Diese war wegen eines einzelnen positiven Befundes in der Bewohnerschaft notwendig geworden“, erklärt Bernd Lindig zu den Hürden, die im Vorfeld genommen werden mussten. In der vergangenen Woche sei es dann so weit gewesen, dass Besuche wieder erlaubt wurden, und das lange mit der Franz Liszt-Hochschule vorbereitete Projekt konnte starten. Als Vorteil nennt Lindig die besondere räumliche Situation mit den Heimgebäuden und dem Forum Seebach: den separaten Raum außerhalb der Wohnbereiche, viel Platz im Saal für großen Abstand zwischen Musiker und Zuhörer und das Konzertgefühl durch Atmosphäre und Akustik. Wie Bernd Lindig weiter erklärt, können Abstände von zehn Metern und mehr gewährleistet werden. Zuhörer und Spieler tragen FFP2-Masken, lediglich während des eigentlichen musikalischen Vortrages setzt der Musiker die Maske ab. Alle weiteren Regeln, wie Abstand und Händedesinfektion, gelten nach Auskunft von Bernd Lindig selbstverständlich weiter.

Erst nach negativem Schnelltest dürfen die Studierenden ins Haus. So werde es derzeit nach den Worten Lindigs täglich „bei wirklich allen Personen, die unsere Gebäude betreten, gehandhabt“. Alle begeben sich unverzüglich zum Test, der durch speziell geschultes Personal in einem Raum direkt am Eingang vorgenommen werde.

„Die besondere Atmosphäre zwischen der Künstlerin und den jeweiligen Zuhörern war regelrecht greifbar“, zeigt sich Forum-Leiter Bernd Lindig nach den ersten 1:1-Konzerten hoch zufrieden. Für den restlichen Februar sind bereits sieben weitere Termine mit je vier ähnlichen Konzerten geplant, viele Studierende seien sofort dem Aufruf des Veranstaltungsbüros der Hochschule gefolgt. Bisher geplant sind Konzerte für Klavier, Flöte und Violine. Die Studierenden seien doppelt dankbar: Sie dürfen nach Monaten des Schweigens endlich ihr Können präsentieren, und sie erleben sehr intensiv, welches Geschenk dieses Können für das Publikum bedeutet, berichtet Bernd Lindig Das Bewusstsein der monatelangen Ausnahmesituation im Pflegeheim spiele bei den jungen Musikern ebenfalls eine große Rolle.