Minister auf Sommertour auch im Weimarer Land

Weimarer Land. Der Chef des Thüringer Innenressorts besucht am Mittwoch das Weimarer Land.

In Bad Berka und Blankenhain wird Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) auf seiner Sommertour unter dem Titel „Respekt den Rettern“ am Mittwoch, 12. Juli, zu Gast sein. Im Forstamt Bad Berka bekommt der Minister einen Löschanhänger und Technik zur Waldbrand-Bekämpfung vorgeführt – vor allem in der aktuellen Witterungslage ein wichtiges Thema. Beim Malteser-Hilfsdienst in Blankenhain stehen aktuelle Projekte wie der „Herzenswunschwagen“ im Blickpunkt.