Mit „Archie“ auf Spurensuche in der Steinzeit

Museumsmaskottchen Archie hat viel zu tun. Mit ihm geht es am Samstag, 11. Januar, 11 Uhr, in die Steinzeit. Im Februar führt Maulwurf Archie in die Bronzezeit und im März zu den Kelten. Mit einem ganzen Paket an Veranstaltungen wendet sich das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringen an der Humboldtstraße 11 in Weimar auch im neuen Jahr an Familien und seine jüngsten Besucher. Warum heißt die Steinzeit eigentlich Steinzeit? Was gab es in der Steinzeit zu essen? Mussten Steinzeitkinder Zähne putzen? Hatten Steinzeitkinder Spielsachen und ein eigenes Zimmer? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet Archie am Samstag. Der kleinste Archäologe der Welt führt auf eine Zeitreise. Kinder können sehen, hören, fühlen, schnuppern und ausprobieren, wie das Leben in der Steinzeit so war. Wie aus dem Museum mitgeteilt wird, richtet sich die Führung besonders an Familien mit jüngeren Kindern bis zu 10 Jahren (Anmeldung erforderlich!). „Tatort Museum“ heißt es dagegen am selben Tag ab 14 Uhr. Nichts für schwache Gemüter: Jünger als 14 Jahre sollten die Gäste deshalb nicht sein. Zu entdecken sind spannende, erstaunliche und erschreckende Geschichten, die unter die Haut geht. Nichts für schwache Gemüter.

Doch die Museumspädagogik leitet nicht nur zur Spurensuche an. So bastelten Besucher vor Weihnachten mit Spaß und Elan eigenen Weihnachtsschmuck und letzte Weihnachtsgeschenke. Unter der fachlichen Anleitung von Museumsmitarbeiter Jens Schüßler entstanden bei der seit der Bronzezeit belegten Technik des Brettchenwebens nach Information aus dem Museum zauberhafte Bändchen. Auf die Frage nach Fortgeschrittenen-Kursen verweist Jens Schüßler auf den nächsten Workshop in der zweiten Osterferienwoche am 15. April um 10 Uhr. Kreativ wird es auch wieder in den Winterferien: Neben der beliebten Taschenlampenführung („Nachts im Museum“) am 11. Februar, 18 Uhr, darf am 13. Februar ab 10 Uhr das Schnitzmesser geschwungen werden. So manches Kinderzimmer quillt heute über vor Barbie-Puppen, Lego, Puzzles, Transformern, Rennwagen, Schmuck und vielem mehr. Doch das war nicht immer so. Erst seit der Industrialisierung gibt es Spielwaren. Eltern in der Steinzeit hatten zudem nur selten Zeit, ihren Kindern Spielzeug herzustellen. Aber mit etwas Fingerfertigkeit kann aus einem kleinen Holzstück ein Pferd, ein Nashorn oder ein Waldgeist entstehen. Geeignet ist der Workshop für Familien und Kinder ab 6 Jahren.

In der Dauerausstellung des Museums finden sich auf 1000 Quadratmetern in 26 Räumen archäologische Schätze aus 400.000 Jahren Thüringer Geschichte. Mehr als 3000 Exponate lassen den Alltag unserer Vorfahren lebendig werden. Sachkultur, Technik, Hausbau, Kunst und nicht zuletzt der Mensch selbst stehen im Mittelpunkt. Von Museumspädagogen entwickelt, basieren die Angebote fachlich auf der engen Zusammenarbeit mit Archäologen und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Für die Jüngsten ist „Archie“ immer mit von der Partie: Mit den neu aufgelegten Aktionsprogrammen „Steinzeit“ und „Metallzeit“führt der kleine Maulwurf durch die Ausstellung. Lustig, spannend und vor allem wissenswert, werden sie mit „Archies Zeitreisen“ zu Archäologie-Experten – in ihrer Freizeit, oder mit der Schulklasse !

Bei allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, Tel. 0 361/573223-330; Mail: museum@tlda.thueringen.de; www.alt-thueringen.de