Mit Brechts „Kreidekreis“ zum Wunschberuf

Sie proben Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“. Legen sich mächtig ins Zeug. Keine Kulissen, keine Kostüme. Vier Stühle sind die bislang einzigen Requisiten in der Probe. Der Theaterpädagoge und Regisseur Dietmar Lenz gibt den zehn Mitwirkenden Hinweise, korrigiert, wo nötig, spornt an, macht Mut.

„JobAct to connect“, nennt sich das Projekt des Jobcenters mit Hartz IV-Empfängern zwischen 22 und 42 Jahren, das in Weimar bereits zum zweiten Mal durchgeführt wird und Theaterarbeit mit Bewerbungsmanagement verbindet. Ein erstes Projekt fand 2018/19 statt, damals wurde „Wieder mal Woyzeck“ nach Büchner geprobt. Jetzt also Brechts „Kreidekreis“, diese parabelhafte Geschichte über soziale Verantwortung und den menschenwürdigen Umgang mit „Eigentum“. Begonnen wurde das neue „JobAct“-Projekt im September, erklärt Lenz. Seit Januar wird auf der Bühne des Mon Ami geprobt. „Es ist aufregend. Wir haben die Möglichkeit, zu schauen, uns zu entwickeln, neue berufliche Perspektiven zu finden“, findet Nadine Betka viel Gefallen am Theaterspiel. Die gelernte Krankenschwester weiß, was sie künftig machen möchte: Sozialpädagogik studieren. Sie probt eine Szene mit Andreas Löffler und Chris Ruppe. Alle Teilnehmenden sind Theaterlaien.

Wozu Theater spielen, um Arbeitslose in Arbeit zu bringen? Die betreuende Sozialpädagogin Susann Pfeifer spricht davon, dass das Projekt den Teilnehmenden helfen soll, Selbstwertgefühl aufzubauen und zu trainieren, Kontakte zu knüpfen, Sprechkultur zu lernen. Spielerisch lernen sie ihr Potential kennen und einsetzen. Und Dietmar Lenz ergänzt: „Es geht auch darum, Grenzen auszutesten und zu überschreiten.“ Weitere Pluspunkte: Man unterstütze sich gegenseitig, erfahre so einiges über Teambildung und lerne, sich in einer Gruppe zu behaupten. Alle Teilnehmenden sind der Meinung, dass das Projekt ihnen wirklich helfe. Es beinhaltet Übungen zu mehr Bewegungs- und Körperbewusstsein wie Tai Chi, Qi Gong und Atemtechniken, Sprachübungen, szenische Improvisation, Leseeinheiten und natürlich die Arbeit am Brecht-Text. Bewerbungsmanagerin Susann Pfeifer hilft bei der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche, bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und unterstützt beim Feststellen persönlicher Stärken.

Angefangen hatten sie das Projekt nach Angaben des Theaterpädagogen mit 18 Teilnehmenden. Einige gaben wegen gesundheitlicher Probleme auf, andere fanden eine Arbeitsstelle. Dietmar Lenz: „Sich und die anderen spielerisch zu entdecken“, sei wichtig. „Persönlichkeitsbildende Prozesse würden durch das Theaterspiel in Gang gesetzt“, betont Susann Pfeifer. Die Teilnehmenden setzen sich mit sozialen Ängsten auseinander, Spontaneität werde geweckt und im besten Fall eine neue Orientierung gegeben.

„JobAct“ arbeitet mit den Mitteln des Theaters. Seit 2005 erlebte die Projektfabrik gGmbH Witten als Träger in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter in mehr als 300 Projekten, dass ein kreativer Weg in Verbindung mit zielgerichtetem Bewerbungsmanagement zu einer funktionierenden Rolle im Arbeitsleben führt. Finanziert wird „JobAct to Connect“ in Weimar durch das Jobcenter Weimar.

Seine Premiere erlebt Brechts „Kaukasischer Kreidekreis“ in der Inszenierung des Theaterprojektes „JobAct“ am 26. März, 19.30 Uhr, im Mon Ami. Eine weitere Aufführung findet dort am 27. März, 19.30 Uhr, statt. Danach gehen die Laiendarsteller in ein selbst gewähltes Praktikum, um dort auszutesten, wo sie künftig beruflich Fuß fassen möchten.