Mit dem Ikarus-Bus vom Weimarer Hauptbahnhof zur „Weißen Lady“

Sieben Maschinen der E-Lok BR243 in verschiedenen Farbvarianten stehen im Zentrum des Sommerfestes des Thüringer Eisenbahnvereins.

Weimar. Thüringer Eisenbahnverein bietet wieder Pendelverkehr im historischen Bus zum Sommerfest an der Rosenthalstraße an.

Zum fünften Sommerfest ruft der Thüringer Eisenbahnverein am Wochenende auf das Gelände des alten Bahnbetriebswerkes in der Rosenthalstraße. Präsentiert werden mit über 40 Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven und Eisenbahnwaggons alle in Weimar beheimateten Museumsfahrzeuge, ferner Gast-Fahrzeuge, historische Straßenbahnen und Kraftfahrzeuge aus DDR-Zeiten.

Im Zentrum steht die E-Lok BR243. Diese Universallok wurde ab 1984 vom LEW Hennigsdorf hergestellt, 1982 auf der Leipziger Frühjahrsmesse präsentiert und sorgte in der grauen DDR-Zeit mit ihrem eleganten weiß-roten Anstrich für Aufsehen. Mit knapp 650 Exemplaren war die „Weiße Lady“ eine Universallok der Reichsbahn, nach der Wiedervereinigung eroberte sie auch die alten Bundesländer. Aktuell stehen nur noch weniger als 80 BR243 im Dienst.

Abgerundet wird das Fest mit einer Kindereisenbahn, Hüpfburg, gastronomischer Versorgung und Modellbahnbörse. Führerstandsmitfahrten sind auf einer Diesellok möglich. Zwischen dem Weimarer Hauptbahnhof und dem Museumsgelände verkehrt ein historischer Ikarus. Er fährt im Stundentakt von 9.25 bis 16.25 Uhr am Bahnhof beziehungsweise von 10 bis 17 Uhr an der Rosenthalstraße ab.

31. Juli/1. August, 9 bis 17 Uhr