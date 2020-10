„Mit den Augen von Inana“ heißt der zweite Band mit Texten von 32 irakischen Schriftstellerinnen, der jetzt in deutscher Übersetzung erscheint. Daraus lesen Amal Ibrahim, Azhar Ali Hussein und Rola Buraq am Freitag,,16. Oktober, 19 Uhr, in der ACC Galerie eine Auswahl ihrer Texte und berichten über die aktuelle Lage im Irak. Begleitet werden sie von der langjährigen Irak-Korrespondentin und Herausgeberin Birgit Svensson. Der Abend ist eine einzigartige Gelegenheit, vier beeindruckende Frauen und die Vielfalt (weiblicher) irakischer Literatur kennenzulernen.