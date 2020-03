Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Empathie durch die Krise

Auch die VHS Weimar antwortet mit einem Online-Kurs auf die besonderen Herausforderungen der Corona-Krise: Gerade jetzt stellen sich viele Fragen im menschlichen Miteinander: Was brauche ich eigentlich wirklich und was brauchen meine Mitmenschen? Wie kann ich für mich und meine Umgebung am besten Sorgen? Spüre ich noch, was sich in mir regt oder sind es Gedanken, die mich leiten? Die „Gewaltfreie Kommunikation“ (GF) nach Marshal Rosenberg gibt Anregungen, wie mit diesen Fragen umgegangen werden kann. In vier online Terminen macht Jürgen Licht mit den Grundlagen der GFK vertraut und regt in Übungen an, die Schritte im Alltag zu nutzen und Verbindung mit sich selbst und anderen zu halten. Auch dann, wenn wir uns physisch nicht mehr nahe sein können. Dieser Online-Kurs wird in zwei Zeitfenstern angeboten: Dienstag 24. bis Freitag 27. März, täglich 9 bis 11 Uhr, sowie Dienstag/Mittwoch 24./.25. März und Freitag/Samstag 27./28. März, jeweils 20 bis 22 Uhr. Gebühr: 10 €, Anmeldung über www.vhs-weimar.de.