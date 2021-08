Mit fast zwei Promille in Weimar unterwegs - Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Weimar Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar.

Mit fast zwei Promille in Weimar unterwegs

Am Donnerstag gegen 14.40 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass auf dem Parkplatz beim A&O-Hotel in Weimar eine betrunkene Person in einem Auto sitzt. Der Anrufer teilte weiterhin mit, dass die Person gefahren sein muss, da der Wagen vorher auf einem anderen Parkplatz stand.

Vor Ort wurde tatsächlich ein alkoholisierter Mann in seinem Fahrzeug angetroffen, der behauptete, vor zwei Stunden gefahren zu sein. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Zur Feststellung der alkoholischen Beeinflussung zum Tatzeitpunkt wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Autoscheibe eingeschlagen

Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr hat der Eigentümer eines VW Passat festgestellt, dass sein in der Marcel-Paul-Straße in Weimar geparkter Wagen in der Zeit vom Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, beschädigt wurde.

Die Überprüfung ergab, dass laut Polizeiangaben in diesem Zeitraum durch unbekannte Täter die Scheibe der hinteren Tür auf der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

