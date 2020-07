Von der kommenden Woche an fahren die Stadtbusse auch wieder nach 21 Uhr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Ferienfahrplan auch wieder Abendverkehr

Die Stadtbusse in Weimar fahren ab Montag, 20. Juli, nach Ferienfahrplan. Damit nimmt die Stadtwirtschaft den regulären Abendbetrieb nach 21 Uhr wieder auf. Die coronabedingten Einschränkungen im Fahrplan gehen zu Ende, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die Stadtwirtschaft trage damit dem steigenden Gastronomie- und Freizeitangebot in der Stadt sowie „den vielfach geäußerten Wünschen und Hinweisen der Bürger Rechnung“, heißt es in der Mitteilung. Die Einschränkungen habe es aufgrund ausbleibender Fahrgäste nach den Corona-Einschränkungen gegeben.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Fahrplan habe inzwischen wieder 95 Prozent der Soll-Fahrten erreicht. Dennoch seien die Fahrgastzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent zurückgegangen. Insgesamt habe man in den beiden ersten Quartalen in Weimar über eine Million Fahrgäste weniger gezählt.

„Wir wollen die früheren Fahrgäste zurückgewinnen und hoffen auch darauf, dass in den Ferien junge Leute verstärkt das Schüler-Ferien-Ticket in Anspruch nehmen“, so Geschäftsführer Jörn Otto.