Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen und Geldbörsen-Diebstahl in Weimar

Weimar. Die Polizei in Weimar meldet die Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten 29-Jährigen. Außerdem wurde einem 70-Jährigen die Geldbörse gestohlen und in eine Autowerkstatt eingebrochen.

Ein 29-jähriger wurde am Montagabend in Weimar von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei kam heraus, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Er musste daraufhin die Nacht im Gewahrsam verbringen. Am heutigen Dienstag soll über weitere Maßnahme entschieden werden.

Diebe stehlen Geldbörse von 70-Jährigen

In einem Kaufhaus wurde am Montagnachmittag einem 70-jährigen Mann die Geldbörse entwendet. Laut Polizei wurde er von einem jungen Mann angerempelt und stellte kurze Zeit später fest, dass sein Portmonee fehlte. Der Täter erbeutete rund 50 Euro Bargeld.

Einbruch in Autowerkstatt

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt auf das Gelände einer Autowerkstatt in der Rießnerstraße. Nach Angaben der Polizei brachen sie zunächst eine Garage auf, entwendeten daraus aber nichts. Anschließend stiegen sie auf das Dach der Garage und sprühten ein Graffiti an die Hauswand der Firma. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen gibt es derzeit nicht.

