Mit irischen Liedern Publikum im Mon Ami Weimar verzaubert

Weimar. Mit irischen Songs unterhielten Kieran Goss und Annie Kinsella ihr Publikum im Mon Ami.

Kieran Goss und Annie Kinsella verzauberten als Duo ihr Publikum im Mon Ami. In 18 Monaten unfreiwilliger Bühnenabstinenz entstand ihr erstes Duo-Album „Oh, The Starlings“. Eine Auswahl davon konnten die etwa 90 Gäste am Samstagabend live erleben.

Voller Gefühl und in stimmlicher Harmonie präsentiert, gehen diese irischen Songs mitten ins Herz. Kieran Goss war nicht zum ersten Mal in Weimar, und er und seine Partnerin zeigten sich sehr glücklich, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. Das war spürbar, gute zwei Stunden lang.