Weimar. Am DNT Weimar entsteht mit Schülern der Audiowalk „Auf der Suche nach dem Zwischenraum“

„Auf der Suche nach dem Zwischenraum“ heißt ein Projekt am Deutschen Nationaltheater, das sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 18 Jahren wendet. In den kommenden Monaten können sie einen Audiowalk erstellen, mit dem sie den Weimarer Stadtraum erkunden.