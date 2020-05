Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Papier, Spielen und Ball große Freude bereitet

Die Coronakrise ist für die Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien eine große Herausforderung. Das Café International darf derzeit nur eingeschränkt öffnen, teilte Cafémanagerin Andrea Liebe mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Eine persönliche Beratung sei nun wieder nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, der Cafébetrieb ist aber noch eingestellt. Andrea Liebe und Ehrenamtskoordinatorin Gabi Rabe haben sich für diese Ausnahmesituation etwas Besonderes einfallen lassen. Kinder aus Flüchtlingsfamilien brauchen derzeit viel Unterstützung bei den Schulaufgaben, die sie per E-Mail erhalten oder selbst vom Schulserver herunterladen müssen. „Wir wollen den Familien helfen, die mit der aktuellen Situation überfordert sind. Mit einigen Schulen stehen wir jetzt im Kontakt, um geeignete Unterstützungsformen für die Kinder zu finden. Bei Bedarf vermitteln wir Ehrenamtliche, die den Kindern per Skype oder WhatsApp Hausaufgabenhilfe anbieten. Durch das große zivilgesellschaftliche Engagement in Weimar konnte vielen Familien geholfen werden“ so Andrea Liebe. Es haben sich aber auch einige Menschen mit Fluchthintergrund gemeldet, die ihre Hilfe angeboten haben. Viele der Geflüchteten haben das Bedürfnis, etwas von der empfangenen Hilfe zurückzugeben. Für Familien mit Kindern wurden Beschäftigungspakete zusammengestellt, zum Beispiel mit Papier und Stiften, Spielen, Mal- und Bilderbüchern oder einem Ball. Zahlreiche Sach- und Geldspenden haben das Projekt möglich gemacht. 47 Kindern wurde bis Mitte Mai ein solches Paket überreicht, und noch immer erreichen die Caritas täglich Anfragen. Nach wie vor sind Geldspenden, aber auch gut erhaltene Sachspenden willkommen: zum Beispiel Spiele, Stifte, Malbücher, Papier. Auskunft gibt Ehrenamtskoordinatorin Gabriele Rabe, Tel. 0176 47 35 87 27 oder per E-Mail Rabe.G@Caritas-Bistum-Erfurt.de. Geplant ist, den Cafébetrieb ab Juni dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr in der Thomas-Müntzer-Straße 18 wieder zu starten.