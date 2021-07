Mit plattem Reifen und zwei Promille nach Hause - Hemmungslose Zechprellerin - Teleskoplader weg

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Mit plattem Reifen und zwei Promille nach Hause

Gegen 22:30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung am Weimarer Rathenauplatz einen Renault und dessen Fahrerin. Die Frau war mit eingeschalteter Warnblinkanlage unterwegs. Grund war wahrscheinlich der platte Vorderreifen, mit dem sie fuhr - und auch bis nach Hause wollte. Dass die Gedankengänge der 37-Jährigen stark benebelt waren, stellten die Beamten recht zügig fest. Dem Geruch folgend, sollte die Frau aus der VG Mellingen einen Alkoholtest absolvieren. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Über den platten Reifen musste sich die Frau dann erstmal keine Gedanken weiter machen. Ihr Auto blieb stehen. Führerschein und Schlüssel wurden sichergestellt, sie zur Blutentnahme gebracht.

Zechprellerin mit mehreren Anzeigen und lebenslangem Hausverbot

Eine 56-jährige Frau aus der Landgemeinde Am Ettersberg hat es sich Dienstagmittag in einem Café eines Weimarer Hotels so richtig gut gehen lassen. Aber nur bis die Rechnung kam. Diese war sie nämlich nicht gewillt zu begleichen. Im Zuge der Diskussion mit dem Personal warf die Frau einen leeren Eisbecher vom Tisch, so dass dieser zerbrach. Auch das Erscheinen der Polizei ließ die Zechprellerin kalt. Einen der Beamten beleidigte sie fortlaufend. Gegen die Frau wurden mehrere Anzeigen erstattet. Für die Lokalität erhielt sie zusammen mit dem Platzverweis für den Moment ein lebenslanges Hausverbot.

Teleskoplader für 10.000 Euro weg

Im Zeitraum vom 29. Juni bis 13. Juli wurde in Bad Sulza, Im Brühlgrund, ein Teleskoplader im Wert von 10.000 Euro von einem nicht umfriedeten Grundstück entwendet. Derzeit gibt es bei der Polizei keinerlei Erkenntnisse zu möglichen Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges. Es werden Zeugen gesucht.