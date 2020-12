Mit Schreckschusswaffe in Weimar unterwegs

Weimar. Weil er eine Schreckschusswaffe bei sich hatte, muss sich ein 28-Jähriger aus Weimar verantworten. Der Mann sollte am Mittwochmittag am Zeppelinplatz in Weimar zu einem polizeilichen Sachverhalt befragt werden. Dabei sagte er gegenüber den Beamten, dass er besagte Schreckschusswaffe bei sich habe. Da der Mann aber nicht im Besitz eines Waffenscheins ist, wurde die Waffe beschlagnahmt. Es wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.