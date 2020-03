Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Schwung und Swing in den Frühling

Mit Schwung und Swing begrüßt die WeimarBigBand in ihrem nächsten Konzert am Sonntag, 8. März, ab 20 Uhr im E-Werk Weimar (Am Kirschberg 4) den bevorstehenden Frühling. Dabei will das Ensemble renommierter Jazz-Musiker aus Mitteldeutschland auch an den Frühling der eigenen Bandgeschichte – sein Neuentstehen vor 14 Jahren – erinnern. Der langjährige Lead-Altsaxofonist Stanley Blume wird an diesem Abend seit längerer Abstinenz wieder einmal Teil der Band sein. Für das Konzert hat er ein Programm ausgewählt, das auch Stücke aus dem Repertoire der Anfangszeit der WeimarBigBand präsentiert: Klassiker aus der Feder von Bill Holman, Sammy Nestico oder Quincy Jones, bei denen sicherlich die Herzen aller Bigbandfans höher schlagen.

Zuletzt war die WeimarBigBand mit ihrem Neujahrskonzert „Swingin’ New Year“ und der Jazz-Sängerin Tanja Pannier als Gast gleich Anfang des Jahres im E-Werk zu hören gewesen. Und der nächste Auftritt in Weimar steht auch bereits fest: Zur diesjährigen Open Air-Konzertnacht am 18. Juli im Weimarhallenpark ist das Ensemble renommierter Jazz-Musiker dann auch im großen Rahmen zu erleben: gemeinsam mit der Staatskapelle Weimar, dem Sänger Tom Gaebel und dem Dirigenten Jörg Achim Keller werden sie unter dem Motto „Fly Me To The Moon“ an diesem Abend swingend Frank Sinatra’s Greatest Hits präsentieren.

Karten zum Preis von 20 Euro, ermäßigt 12 Euro sind an der Theaterkasse des DNT Weimar und auch an der Abendkasse im E-Werk Weimar erhältlich.