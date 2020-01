Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit unkonventionellem Format für klassische Musik begeistern

Zum 10. Mal findet das bewährte nachtfüllende Format „Klangrausch“ am Freitag, 24. Januar, ab 21 Uhr statt. Für die studentisch organisierte Veranstaltungsreihe, die nach einigen Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit wieder ins E-Werk Weimar zurückkehrt, ist es ein großes Jubiläum. Auch die zehnte Veranstaltung schafft neue Verbindungen, wird Klassik genauso wie Party präsentieren und den Zusammenhalt der Hochschulen in Weimar weiter stärken. „Klangrausch“ hat es geschafft, innerhalb der letzten Jahre viele Menschen – und vor allem junge Erwachsene – für klassische Musik zu begeistern, unterstreicht Lisa Schön aus dem Veranstalterteam. Auch dieses Mal sollen diese wieder überrascht werden. Die Ensembles spielen klassische Musik in ungezwungener Atmosphäre, ohne Dresscode und Verhaltenskodex, und schaffen so eine andere Wahrnehmung und Perspektive – für die Zuschauenden genauso wie für sich selbst. Für das Jubiläum kehrt die Reihe an einen Ort zurück, der sie in den letzten Jahren stark geprägt hat und mit dem eine fruchtbare Zusammenarbeit entstanden ist: das E-Werk Weimar. Das musikalische Programm des Abends reicht von klassischen Stücken, modernen und populären Stilen bis hin zu elektronischer Tanzmusik. Beginn ist um 21 Uhr mit Tarif U (Cello, Schlagwerk, Bass, Klavier). Die sieben Ensembles wechseln in etwa halbstündigem Turnus bis 0.30 Uhr.