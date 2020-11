Mit viel Glück ein Tänzchen im Freien in Kranichfeld

Die vier Männer erregten Aufsehen, auch wenn sie am Freitagnachmittag nur für Minuten auf dem Fußweg zwischen Sparkasse und Verwaltungsgebäude in der Kranichfelder Alexanderstraße zu sehen waren: Unter den Gasmasken und weißen Schutzanzügen steckten vier Karnevalisten, zu erkennen an den Narrenkappen des Faschings-Klubs Kranichfeld (FKK). Vereinschef Jörn Graffmann, seine Vorstandskollegen Jörn Köhler und Ralf-Michael Anton sowie Mitstreiter Chris Herrmann kamen mit zwei Tagen Verspätung zu Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU), um mit der symbolischen Rathausschlüssel-Übergabe die närrische Saison einzuläuten.