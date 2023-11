Mitarbeiter können aggressive Ladendiebin festhalten – Zeugen für Unfall mit jungem Radfahrer gesucht

Die Meldungen der Polizei für Weimar und Umgebung.

Am Donnerstagabend wurde eine einschlägig polizeibekannte 32-Jährige in einem Einkaufsladen in Weimar-Schöndorf beobachtet, wie sie in einer Umkleidekabine unterschiedlichste Waren im Gesamtwert von knapp 100 Euro in ihren Rucksack steckte und anschließend den Laden verlassen wollte.

Ein Mitarbeiterin sprach die Frau an, die sie daraufhin wegschubste und mit Schlägen drohte. Mit Hilfe weiterer Angestellter konnte die Frau vor dem Geschäft bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Auch hier versuchte sie sich noch loszureißen.

Während der Anzeigenaufnahme räumte die 32jährige sogar ein, bereits am Vortag in einem anderen Geschäft in Weimar-Nord einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Hier lag der Wert der gestohlenen Sachen bei 65 Euro. In beiden Fällen konnte das Diebesgut an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Polizei sucht Zeugen für Unfall mit jugendlichem Radfahrer

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 15-jähriger Radfahrer den Ziegelgraben in Weimar aus Richtung Belvederer Allee kommend. Bei starkem Gefälle wollte der Junge laut Polizei nach rechts in die Straße An der Trift abbiegen.

Dafür scherte er allerdings kurz nach links aus, und es kam vermutlich zu einem Zusammenstoß mit dem hinter ihm fahrenden Fahrzeug. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Der Junge fuhr daraufhin nach Hause und erzählte dort vom Unfall. Seinen Angaben zufolge entfernte sich der unbekannte Pkw in unbekannte Richtung. Der genaue Unfallhergang liegt laut Polizei derzeit noch im Dunkeln. In Frage käme auch ein Sturz ohne Fremdeinwirkung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Mercedes macht sich selbstständig

Am Donnerstagvormittag parkte ein 82-Jähriger seinen Pkw Mercedes in Kranichfeld, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war, machte sich das Auto laut Polizei selbständig und rollte die abschüssige Straße hinunter, bis es von einem Garagentor aufgehalten wurde. Das Garagentor selbst blieb unbeschädigt, am Mercedes entstand leichter Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.