Gemeindepädagoge Maik Becker macht sich Gedanken um die sozialen Folgen der Pandemie.

„Es wird Sommer und das Licht bricht durch die Wolken. Die Strahlen treffen wärmend auf die Erde. Bei mir ist Dunkelheit und mir ist kalt.“ „Die Inzidenzen fallen, das unbeschwerte Leben zieht wieder ein, die Natur ruft und die Urlaubszeit ist zum Greifen nah. Ich sitze zu Hause in meiner Komfortzone, zurück gezogen in meinen schützenden vier Wänden. Ich habe das alte Leben verlernt, fühle mich ausgelaugt, kraftlos und habe Angst.“

Liebe Leserinnen und Leser, in meinem täglichen Alltag zwischen Kita und Supermarkt treffe ich oft auf solche Aussagen von Kraftlosigkeit und Angst. Ich habe das Gefühl, dass das zu den schwierigen Corona-Nachfolgen unserer Gesellschaft gehört. Sie ist noch da: Die Angst, noch weiter in die Isolation zu geraten. Die Angst, in Beziehung zu gehen und doch nicht verstanden zu werden. Die Angst, seinen Alltag mit viel Kraft zu meistern und dann doch wieder am Abend kraftlos ins Bett zu sinken. Es fehlt die Kraft, nach vorn zu gehen und der Mut, mit anderen in Beziehung zu treten. In diesem leeren, kraftlosen, sommerlichen Alltags-Erwachen lesen wir: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. (Mt 11,28)

Es ist eine Aufforderung, die uns aus unserer Lähmung und unserer Beziehungslosigkeit in das Leben holen will. Wir sollen uns aufmachen vom Leblosen und in die Beziehung gehen. Auf diesem Weg soll uns nicht die Angst und der Tod begleiten, sondern die Liebe und das Vertrauen. Denn miteinander leben heißt, sich öffnen, sich anzunehmen, wie wir Menschen sind, mit unseren Fehlern und unserem schweren Ballast. Lieben ist ganzheitlich, den Menschen im Blick zu haben. Ihn im Gespräch durch seine andere Meinung und seine Angst als liebendes Wesen zu erkennen. Erst dann, sagt Jesus, dann kann uns die Liebe erquicken.

Maik Becker ist Gemeindepädagoge der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Weimar