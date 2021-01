Mitfahrbänke wie hier in Kleinobringen soll es bald auch in anderen Orten im Nordkreis des Weimarer Landes geben. Für seinen Heimatort hatte der Kleinobringer Norbert Flohr (links) eine Mitfahrbank angefertigt.

Berlstedt. Mitfahrbänke für den Nordkreis: Die schon länger existierende Idee will die Landgemeinde Am Ettersberg in diesem Jahr umsetzen. Wie Bürgermeister Thomas Heß (CDU) mitteilte, ist der Bauhof beauftragt, über die Wintermonate voraussichtlich drei Bänke zu bauen. Im Rahmen der Sozialen Tage der Regelschulen Buttelstedt und Berlstedt in der letzten Woche vor den Sommerferien sollen die Kinder und Jugendlichen die Bänke gemeinsam mit den Gemeindearbeitern aufstellen und gestalten.