Mitfahrbänke für Klettbach und Schellroda

Klettbach. Zwei gut sichtbare Standorte für ihre Mitfahrbänke hat die Gemeinde Klettbach gefunden. Nummer drei folgt demnächst.

Zwei Mitfahrbänke sind die jüngsten Errungenschaften der Gemeinde Klettbach. Eine ließ die Gemeinde im September am Ortsausgang in Richtung Schellroda aufstellen, die zweite im Ortsteil Schellroda an der Straße, die weiter über Egstedt und den Hubertus-Gasthof nach Erfurt führt. Eine dritte Bank soll noch im Laufe dieses Monats folgen – an der Ampelkreuzung, die derzeit noch wegen Hochwasserschutz-Bauarbeiten in Richtung Nauendorf gesperrt ist.

Kern-Idee der Mitfahrbänke: Sie sollen für Begegnungen sorgen, das Zwischenmenschliche und die Nachbarschaftshilfe in den Dörfern stärken oder neu aktivieren. „Nachbarn mitzunehmen oder bei jemandem mitzufahren – das war in den ländlichen Regionen in früheren Zeiten eine feste Tradition“, so Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt (FDP). „Eine kleine Hilfe, die man selbstverständlich angeboten hat.“ Zusätzlicher Effekt: In vielen Pkw seien nur ein bis zwei Insassen unterwegs, die bessere Auslastung schone Ressourcen und damit das Klima.

Wer mitgenommen werden möchte, setzt sich auf die Bank, die in der gewünschten Richtung liegt. Es folgt das Warten auf einen Autofahrer, der Notiz davon nimmt und anhält. Dann müssen sich beide Seiten nur noch über das Ziel verständigen, und los geht’s. „Es gibt natürlich kein Muss, alles ist ganz und gar freiwillig“, so Hildebrandt. „Jedem Fahrer steht es frei, anzuhalten oder nicht, und jeder Mitfahrer entscheidet, ob er einsteigt.“ Im Idealfall könne dadurch ein echtes „soziales Netzwerk“ der gegenseitigen Hilfe entstehen, wichtig vor allem für die Zeiten mit geringer ÖPNV-Frequenz.

Weitere Mitfahrbänke in der Region zwischen der Autobahn und Kranichfeld stehen unter anderem in Nauendorf, Hohenfelden, Tonndorf und Tiefengruben. Die 2018 gegründete Initiative Talvolk, die sich zum Verein und jüngst auch zum Träger der Freien Talschule Tonndorf gemausert hat, machte sich dafür stark und verteilte in den Dörfern Informationsblätter.