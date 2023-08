Mitmach-Radwerkstatt im Weimarer Jugendclub „Vortrefflich“

Junge Fahrrad-Tüftler sollen in Zukunft Tipps im Oberweimarer Jugendclub „Vortrefflich“ bekommen.

Oberweimar. Im Jugendclub Vortrefflich sollen Oberweimars Jugendliche eine regelmäßige Möglichkeit bekommen, unter Anleitung ihre Fahrräder fit zu machen.

Zur ersten Auflage ihrer Mitmach-Fahrradwerkstatt haben für Dienstag, 29. August, der Ortsteilrat Oberweimar-Ehringsdorf und das Team Jugendarbeit Weimar im Jugendclub Vortrefflich am Steinbrückenweg eingeladen. Kinder ab zehn Jahre und Jugendliche können dann zwischen 15 und 18 Uhr mit ihren Bikes vorbeikommen.

Mit Projektleiter Manu lernen sie, wie sie ihr Rad fit machen und kleinere Reparaturen selbst ausführen können. Das nötige Werkzeug ist vorhanden, die Teilnehmenden werden jedoch gebeten, Material und Ersatzteile wie Schlauch, Bremsensatz oder Glühlampe selbst mitzubringen. „Wir freuen uns, dass Manuel Träger, der schon in Tröbsdorf mit Kids arbeitet, das ebenso in unserem Ortsteil etablieren will“, so Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle auch im Namen von Sozialarbeiter Dominik Abt, der die Organisation vor Ort übernimmt.

„Wir setzen so unsere ortsteilübergreifende Zusammenarbeit fort. Das Netzwerk für die Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen, angesiedelt in der Jugendförderung der Stadt, trägt zunehmend Früchte.“ Weitere Termine der Fahrradwerkstatt sind für den 26. September, sowie 10. und 24. Oktober geplant.