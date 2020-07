Die Koordinierungs- und Fachstelle des Lokalen Aktionsplans (LAP) Weimar ist an der EJBW in der Jenaer Straße angesiedelt.

Mittel für Weimarer Demokratie-Projekte

Für demokratiestärkende Aktionen und Veranstaltungen in der Stadt stellt der Lokale Aktionsplan (LAP) Weimar bis zum 31. Dezember dieses Jahres weitere finanzielle Mittel bereit. Im Fokus stehen dabei insbesondere Veranstaltungen, die Verschwörungsideologien sowie rassistische Haltungen und rassistisch motivierte Handlungen thematisieren. Die Entwicklung von digitalen Formaten zur Förderung von bildungspolitischer Arbeit und demokratischen Engagements gehört erneut zu den Schwerpunkten der aktuellen Ausschreibung. Weitere zentrale Themen sind, das interkulturelle und interreligiöse Zusammenleben sowie Verfahren der demokratischen Beteiligung zu fördern. Förderanträge könnten aber auch für Projekte mit anderen Inhalten entsprechend der Ausschreibung gestellt werden.

Die Mittel für Mikroprojekte bis 500 Euro und Projekte ab 500 Euro gehen grundsätzlich nur an nichtstaatliche Organisationen. Die vollständige Ausschreibung sowie die Projektanträge sind auf der Website der Stadt Weimar zu finden.

Die Antragsunterlagen sollten zur Vorprüfung zunächst per E-Mail an thiele@ejbweimar.de geschickt werden. Rückfragen beantwortet für die LAP-Koordinierungs- und -Fachstelle, die an der EJBW angesiedelt ist, an Anika Thiele, Telefon 03643/827109.