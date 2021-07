Mittelalterliche Tänze am Herderbrunnen in Weimar

Weimar. Die Brunnenkonzerte der Bach-Biennale Weimar treffen auf gute Resonanz.

Bei ihren Brunnenkonzerten legte der Regen am Dienstag eine kurze Pause ein: Bearbeitungen mittelalterlicher Tänze zwischen Weltmusik, Jazz und Barock brachten am Herderbrunnen Falk Zenker (Gitarre) und Nora Thiele (l., Percussion) sowie Festivalleiterin Myriam Eichberger (Flöte) zu Gehör. Fortgesetzt wird das Programm der Bach Biennale Weimar am Mittwoch, 7. Juli, mit einem Lunchkonzert im Hotel Elephant (12.30 Uhr) sowie zwei Brunnenkonzerten am Gänsemännchen-Brunnen (15.30 und 17.30 Uhr).