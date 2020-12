Ein Labormitarbeiter verpackt eine Corona-Probe in einen sicheren Transportbeutel.

Weimar - Nachträge von Feiertagen befeuern vermutlich die Coronazahlen in Weimar

Mittwoch 30 Corona-Neuinfektionen in Weimar

Weimar. Das Gesundheitsamt der Stadt hat von Dienstag- zu Mittwochnachmittag 30 neue Corona-Infektionen registriert. Nicht offiziell bestätigt, aber sehr wahrscheinlich resultiert die hohe Zahl auch aus einem gewissen Anteil Feiertagsüberhang. Meldungen und Laborergebnisse aus den Feiertagen gingen später ein.

Im Weimarer Land sind es deshalb sogar 56 Neuerkrankungen bestätigt worden. Als Ansteckungsursache wurde zehn Mal das Arbeitsumfeld und sechs Mal das familiäre Umfeld identifiziert. In 14 Fällen ist die Ursache noch unklar.

Damit gab es Mittwochnachmittag in Weimar 261 aktuell Infizierte (+5). Stationär in Kliniken behandelt wurden 15 (+/-0) Patienten. 660 (+32) Personen befanden sich in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz betrug 229,96 je 100.000 Einwohner (Vortag: 216,16).