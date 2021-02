Mitwirkende gesucht für Theaterprojekt

Für die Erarbeitung der Inszenierung „Draußen“ unter der Leitung von Eva Hintermaier, freischaffende Theatermacherin aus Leipzig, sucht das Junge Theater Stellwerk Spieler:innen ab 13 Jahren. Wie Theaterleiter Rafael Ecker weiter mitteilte, seien Vorerfahrungen im Theaterspielen nicht erforderlich. Wer an der Inszenierung mitwirken möchte, sollte vielmehr die Lust und Bereitschaft mitbringen, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, neugierig und kritisch zu recherchieren, unterschiedliche künstlerische Mittel auszuprobieren und einen eigenen Umgang für die Bühne zu finden. In „Draußen“ geht es um Wildnis: um Naturschutz, um Abenteuer,Lifestyle-Kulissen, um Fridays for Future und im Trend liegende Hashtags bei Instagram. Was ist Wildnis überhaupt? Gibt es sie noch? Ist sie bedrohlich für uns Menschen – oder hat sich das mittlerweile umgekehrt?Mit selbst geschriebenen Texten, Fotos und Videos wird eine Theaterperformance entstehen, die mit dem Blick der jungen Teilnehmenden auf diese Fragen schaut. Erste Proben (digital): 12. bis 14. Februar, die Premiere ist am 29. Mai geplant. red

=fn?Bonfmevohfo voe Jogpsnbujpofo;uifbufsqbfebhphjlAtufmmxfsl.xfjnbs/efxxx/tufmmxfsl.xfjnbs/ef=0fn?