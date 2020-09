Mobile Mosterei in Ehringsdorf

Mit ihrer mobilen Mosterei macht die Grüne Liga am Freitag, 11. September, auf dem Brauereigelände am Ehringsdorfer Hainweg Station. Zwischen 9 und 17 Uhr können können Interessierte dort ihr Obst anliefern, um es in der Packpresse entsaften zu lassen. Der frische Saft wird pasteurisiert und sofort abgefüllt. 100 Kilo Äpfel ergeben bis zu 70 Liter. Es sollten jeweils mindestens 50 Kilo Obst angeliefert werden. Eine konkrete Terminvereinbarung ist vorab unter www.obstnatur.de oder telefonisch von 15 bis 17 Uhr unter 03643/41 50 659 erforderlich. Für Freitag sind insbesondere am Nachmittag noch Mostzeiten buchbar. Am Wochenende ist die Grüne Liga mit ihrer mobilen Mosterei dann in Ostthüringen unterwegs. Am Montag, 14. September, lädt sie wieder nach Ehringsdorf. red