Mobilfunk-Standard 5G erreicht Weimar und das Weimarer Land

Der neue Mobilfunk-Standard 5G kommt nun auch in Weimar und im Weimarer Land an. In der Kulturstadt stattete die Telekom nach eigenen Angaben inzwischen 15 ihrer 28 Mobilfunk-Standorte mit der neuen Technik aus, die schneller mehr Daten übertragen kann. Um diesen Vorteil in Anspruch nehmen zu können, ist ein 5G-fähiges Smartphone nötig. Laut Telekom profitieren aber auch Nutzer moderner LTE-Smartphones von der Nachrüstung. Die jeweilige Mobilfunkstation erkenne, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgt es je nach Bedarf. Damit kann das verfügbare Spektrum des Frequenzbandes bestmöglich ausgeschöpft werden. Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS werden weiterhin bedient.

Im Vergleich der Bundesländer gehört Thüringen zu jenen, in denen die Telekom mit dem neuen Standard schon früh im Verfahren recht viel Fläche erreicht, so auch in Weimar: Die Verfügbarkeitskarte verspricht eine Abdeckung von weiten Teilen der Kernstadt. Weiße Flecken finden sich hingegen noch in Weimar-West, in Teilen von Weimar-Nord, im Stadtviertel rund um das Schwanseebad, entlang der Schubertstraße sowie im Kirschbachtal.

Auch im Landkreis kann sich der mobile Datenstrom nun via 5G verbreiten. Hier hat die Telekom 16 Mobilfunk-Standorte um den neuen Standard erweitert: in Apolda, Bad Berka, Bad Sulza, Klettbach, Kromsdorf, Magdala, Mönchenholzhausen, Nohra, Troistedt und Umpferstedt.