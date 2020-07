Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Möhrchenhefte für das neue Schuljahr

Auch im kommenden Schuljahr können Weimars Grundschüler kostenlos das nachhaltige Hausaufgabenheft nutzen, das so genannte „Möhrchenheft“. Die Hefte wurden in den letzten Tagen an die teilnehmenden Grundschulen in Weimar verteilt und stehen am ersten Schultag zur Verfügung.

Der Themenschwerpunkt liegt diesmal auf „Energie und Klimaschutz“. So wird gezeigt, was Energie ist, welche Formen es gibt, wie man sie selbst erfahren und auch erzeugen kann und was Energieverbrauch mit unserem Klima zu tun hat. Dafür sind neben den Funktionen eines Hausaufgabenheftes auch zehn Themenseiten und eine Vielzahl an Hinweisen und regionalen Kontaktstellen sowie Spiel- und Bastelideen zur weiteren Vertiefung der Inhalte enthalten.

Die Hefte sind erstmals für das Schuljahr 2014/15 auf Initiative der Städte Erfurt, Jena und Weimar entwickelt worden und stehen Grundschülerinnen und Grundschülern in Weimar seitdem kostenlos zur Verfügung.