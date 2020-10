Maritimes und Regionales verbindet die neue Ausstellung, die ab Mittwoch, 14. Oktober, um 15 Uhr in Bad Berkas Rathaus-Galerie zu sehen ist. „Moin Moin Hamburg“ ist sie überschrieben - ein Titel, der im südlichen Weimarer Land nicht zum ersten Mal aufgerufen wird.

Bereits 2016 hatten die Fotografen Isabell Daniel aus Rettwitz und Hartmut Steckert aus Kranichfeld mit „Moin Moin Hamburg“ ihre besondere Sicht auf die Hansestadt im Kranichfelder Baumbachhaus präsentiert. Ein Teil dieser zwischen 2012 und 2016 entstandenen Bilder war danach noch einmal in einer Naumburger Arztpraxis zu sehen - sonst allerdings nirgends. Nun erlebt die weitgehend unveränderte Schau eine nochmalige Auflage in der Kurstadt. „Bei einer so aufwändig gestalteten Ausstellung wäre es schade, sie nur ein einziges Mal in größerem Rahmen gezeigt zu haben", sagte Hartmut Steckert. Mit diesem Anspruch lief er in Bad Berkas Tourist-Information offene Türen ein.

Ihr fotografisches Steckenpferd an Elbe und Alster haben Isabell Daniel und Hartmut Steckert derweil nicht aus den Augen verloren. „Wir haben uns überlegt, die Ausstellung noch einmal komplett neu zu machen, weil sich in Hamburg seit damals so viel verändert hat. Aber im Moment kann man dort nicht viel fotografieren - überall Baustellen", weiß Steckert.