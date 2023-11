„Momente“: Kunst einer Erfurterin überzeugt Kuratorium in Weimar

Weimar. Der Preis der Stiftung Ulla und Eberhard Jung geht an die Erfurterin Sophie von Hayek. Sie arbeitet als Kunsttherapeutin.

Enkaustik auf Nessel, mit Graphit und Tusche verfeinert, ist das Kunstwerk „momente“ von Sophie von Hayek, das den Preis der Stiftung Ulla und Eberhard Jung erhält. Durch die subtile Verbindung unterschiedlicher Materialien und Techniken und einen hohen Grad an Reflexion überzeugte die Künstlerin das fünfköpfige Kuratorium. Die Arbeit ist von der Klassik Stiftung angekauft worden, der die Jung-Stiftung angehört.

Sophie von Hayek wurde 1971 im bayrischen Wolfratshausen geboren und lebt seit 2012 in Erfurt, wo sie als Kunsttherapeutin unter anderem in der Flüchtlingshilfe wirkt. Zuvor studierte sie Architektur, arbeitete als Architektin und freischaffende Künstlerin. Sophie von Hayek sieht in ihrer Arbeit eine Synthese ihrer Arbeitsweisen „aus genauen Schraffuren, freien Zeichnungen und farbigen Spuren, die collageartig im Kreis rund angeordnet sind“. In das von einem Kreis bestimmte, wie eine Landkarte erscheinende Werk, flossen Formen, Strukturen und Blüten, Wahrnehmungen von Wetterphänomenen und Begegnungen als Abbilder fragmentarischer Erinnerungen ein. Es erscheint ihr wie der Flügeln eines Windrads und bewegt sich um einen weißen Mittelpunkt.