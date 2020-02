„Mono“ an zwei Standorten

Sie ist „Mono“ überschrieben und wirkt dennoch von zwei Standorten aus: Seine neue Schau hat der Maler Enrico Freitag als Doppelausstellung konzipiert, die am Freitag, 7. Februar, in der städtischen Kunsthalle Harry Graf Kessler und in der Galerie Eigenheim im Weimarhallenpark eröffnet wird.

Für die Monophonie spricht, dass die gezeigte Kunst einem einzigen Kanal entspringt: Sie umfasst ausschließlich Bilder Freitags. Auch thematisch setzt der Maler „Mono-Kultur“ in Szene: Landschaften und Arbeitswelten, die durch intensive menschliche Nutzung ausgelaugt, verwaschen und konturlos erscheinen.

Wenngleich sämtliche Arbeiten, die in „Mono“ zu sehen sind, erst Ende vergangenen oder zu Beginn dieses Jahres entstanden sind, versteht sie der Künstler nicht als direkte Folge jener Bewegungen, die aktuell auf den Klimawandel und auf weitere Folgen von Massenproduktion und industrieller Globalisierung aufmerksam machen. „Probleme wie Umweltverschmutzung, Klimawandel oder die Veränderung von Landschaft durch Monokulturen sind ja nicht neu. Sie stehen über die Zeit gesehen nur unterschiedlich stark im Fokus. Ich habe mich beispielsweise mit dem Thema Klimawandel schon vor sechs oder sieben Jahren in meinen Bildern beschäftigt“, sagt Freitag.

Diese Themen in seiner Malerei umzusetzen, sei für ihn auch ein Verstehensprozess. „Dazu gehört es zu erkennen, dass bestimmte Konsequenzen nicht urplötzlich zum Problem werden, sondern sich folgerichtig und logisch dazu entwickeln. Ein Beispiel: Um möglichst viele Menschen zu ernähren, braucht es eine effektive Landwirtschaft. Ein Ausdruck davon ist Monokultur. Aus Problemen entstehen Lösungen. Die bringen neue Probleme mit sich – und diese hoffentlich neue Lösungen“, so der Künstler. So sei es durchaus beabsichtigt, dass er in seinem erst in diesem Jahr entstandenen Zyklus „Waldsterben 1.0“ nicht das dürrebedingte Baumsterben der vergangenen beiden Jahre aufgreift, sondern jenes, das der saure Regen in den 80er-Jahren verursacht hatte.

Freitag selbst ist Jahrgang 1981. Der gebürtige Arnstädter studierte von 2002 bis 2007 Freie Kunst an der Bauhaus-Uni. 2015 war er Stipendiat des Landes Thüringen für Bildende Kunst und erhielt zeitgleich ein Artist in Residence bei „Bart invites“ in Amsterdam. Er gehörte zu den Mitbegründern der Galerie Eigenheim. Zu deren zehnjährigem Bestehen 2016 hatte Freitag bereits in der Kunsthalle am Goetheplatz ausgestellt. In den kommenden Wochen steht ihm überdies der Einzug ins städtische Atelierhaus bevor, in dem er ein Förderatelier erhielt.

Die Ausstellung „Mono“ wird am 7. Februar um 17 Uhr zunächst in der Kunsthalle und um 19 Uhr in der Galerie Eigenheim eröffnet. Die Laudatio hält in der Kunsthalle der Direktor der Kunstmuseen Erfurt, Kai-Uwe Schierz. Zu sehen ist die Schau im Gärtnerhaus des Weimarhallenparks bis zum 20. März jeweils donnerstags bis samstags von 16 bis 19 Uhr und in der Kunsthalle am Goetheplatz bis zum 26. April dienstags bis sonntags jeweils zwischen 10 und 17 Uhr.