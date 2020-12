Montag bringt Weimar drei weitere Tote und 13 Neuinfektionen

Weimar. Mit 260 aktuell Infizierten startet Weimar in die letzte Woche des Jahres.

Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen musste das Gesundheitsamt der Stadt Weimar am Montagnachmittag bekanntgeben. Seit Sonntagnachmittag wurden zudem 13 neue Infektionen registriert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Ansteckungen konnten sieben Mal im familiären Umfeld, einmal im Hufeland-Kindergarten, ein weiteres Mal im Azurit-Heim Weimarblick und drei durch Klinikaufenthalte nachvollzogen werden. In einem Fall ist die Quelle noch nicht ermittelt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Bis Montag, 17 Uhr, waren binnen 24 Stunden zudem 17 Personen genesen. Damit gab es in Weimar zu diesem Zeitpunkt 260 aktuell Infizierte (-7). In Kliniken wurden zehn Personen (-3) behandelt. 779 Menschen (-50) befinden sich weiter in Quarantäne.

Die 7-Tage-Inzidenz in Weimar liegt bei 237,63 je 100.000 Einwohner (Vortag: 262,16).

15 neue Corona-Fälle im Weimarer Land