Baubeginn am Sophienstiftsplatz in Weimar. Die untere Erfurter Straße ist wie die Coudraystraße und der halbe Platz bereits gesperrt.

Montag mit Überraschung am Sophienstiftsplatz

Der Montagvormittag rund um den Weimarer Sophienstiftsplatz ähnelte jedem Baubeginn an einer Hauptverkehrsstraße. Auf der Erfurter Straße stoppten stadteinwärts fahrende Fahrzeuge vor dem gesperrten unteren Abschnitt und suchten schnell eine Alternative.

Mancher, der an der Sperrung nach links abbiegen wollte, sah zum ersten Mal das Einfahrverbot in die nördliche Washingtonstraße, obwohl dieses schon seit Wochen eingerichtet ist. Wer sich nach rechts in Richtung Steubenstraße bewegte, der machte schnell mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen Bekanntschaft. Denn zeitweise stauten sich die Fahrzeuge am Abzweig zur Gropiusstraße erheblich. In der Coudraystraße waren an der Straßensperrung derweil häufige Wendemanöver zu beobachten.

Drei Tage dauert es in der Regel, bis sich eine geänderte Verkehrsführung bei allen eingeprägt hat, lautet eine langjährige Erfahrung. So lohnt es in dieser Woche durchaus, den zur Hälfte gesperrten Verkehrsknoten weiträumig zu umfahren.

Regina und Peter Wersig verabschieden sich mit der Papeterie vorübergehend von ihrer Kundschaft. Foto: Michael Baar

Doch auch für die Über-Land-Busse hielt der Baubeginn am Sophienstiftsplatz eine Überraschung bereit. Denn bereits am Tag der Baustelleneinrichtung war die Wendeschleife um den Fahrkarten- und Imbiss-Kiosk gesperrt. Dazu hatte die Stadtverwaltung bereits zwei Varianten bekannt gegeben, bevor mit Baustelleneinrichtung nun die dritte in Kraft trat und nicht alle Fahrer erreichte.

Sabine Krakowsky, die Imbiss-Betreiberin am Busbahnhof, nahm es gelassen. „In den Ferien ist ohnehin weniger los“, weiß sie. Zudem hofft sie auf die Pausenversorgung für die Bauarbeiter. Mit Wehmut blickten derweil Regina und Peter Wersig auf die Baustelleneinrichtung. Ihre „Papeterie“ hatte Montag vorerst zum letzten Mal geöffnet. Sie werden von allen Seiten eingekesselt. Wechselnde Wegeführungen und der Staub der Baustelle sind Gift für das Geschäft.

Zunächst werden die Asphaltdecken abgefräst und das Baufeld vom Kampfmittelräumdienst untersucht, bevor die Tiefbauarbeiten beginnen.