Montagsjazz im C.Keller

Ambient Indie Jazz aus Dresden erklingt in der Montags-Jazzreihe am 11. November im C.Keller am Markt 21. Das Laurent de Schepper Trio zerstäubt raue Klangwelten an den schroffen Klippen des progressiven Jazz in ätherischen Kunstpop. Es musizieren Isabel Fischer, Thomas Bär, Lars Oertel, Paula Akinsinde als Gast und und René Pálfy.

Montag, 11. November, 22 Uhr, C.Keller, Markt 21, Eintritt frei