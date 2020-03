Foto: C. Keller

Montagsjazz mit Leipziger Band

„Moment’s Concept“ aus Leipzig ist am 9. März um 22 Uhr in der Montagsjazz-Reihe des C.Kellers am Markt 21 zu Gast. Philipp Rumsch (Klavier), Carl Wittig (Kontrabass) und Tom Friedrich (Schlagzeug) haben die Band 2012 gegründet. Die Arbeit mit verschiedenen Spielarten des Jazz, impressionistischen Klangfarben oder Minimal Music ist deutlich spürbar und wird von einer gemeinsamen Klangvorstellung der traditionsreichen Besetzung Klaviertrio getragen. Eintritt frei, Spenden erbeten.