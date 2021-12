Mopedfahrer bei Unfall verletzt - Aus Unachtsamkeit mit Skoda kollidiert

Apolda. Diese beiden Unfälle meldet die Polizei aus dem Weimarer Land.

Aus Unachtsamkeit mit Skoda kollidiert

Am 30. November gegen 14.45 Uhr kam es in Apolda, in der Bernhardstraße. zu einem Unfall. Hier war ein 46jähriger Mann im Seat in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Er bog rechts in eine Grundstückszufahrt, entschloss sich dann jedoch offenbar anders und fuhr unvermittelt, ohne den Verkehr zu beachten, zurück auf die Fahrbahn. Hier kollidierte er mit einem ebenfalls in Richtung Bahnhofstraße fahrenden 29-jährigen im Pkw Skoda. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Ein 41-jähriger Moped-Fahrer fuhr am 30. November gegen 22 Uhr auf der Buttstädter Straße in Apolda in Richtung Viadukt. Ein 48jähriger Renault-Fahrer fuhr zur gleichen Zeit die Auenstraße mit der Absicht, auf die Buttstädter Straße abzubiegen. Hier missachtete dieser jedoch die Vorfahrt des Moped-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mopedfahrer stürzte daraufhin und zog sich eine Fraktur am rechten Fuß zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

