Motorrad Apel spendet für Weimarer Kinder

Überraschung am Kinderhaus Weimar: Susanne und Jürgen Apel spenden 2550 Euro an die Kindereinrichtung. Eine Spende in gleicher Höhe ging nach Niederreißen.

Weimar. Kinderhaus freut sich über 2550 Euro für die Sommerferien. Ausflug zum Freizeitpark wird so erschwinglich.

Das waren viele Überraschungen auf einmal im Kinderhaus Weimar. Susanne und Jürgen Apel kamen mit einem großen symbolischen Scheck für die Kindereinrichtung, die vor ihrem 30. Geburtstag steht.

2550 Euro brachten die Apels mit aus dem Erlös der 100-Jahr-Feier ihres Weimarer Familienunternehmens. Mehr als tausend Gäste waren im Mai zum Jubiläum von Motorrad Apel gekommen.

Als jetzt an der Rosenthalstraße 10 ein rotes Motorrad vorfuhr, war der große Scheck trotzdem vergessen. Die Kinder umringten die Ducati. Jeder und jede wollte zumindest mal darauf sitzen. Da musste Leiterin Ramona Zander schon ganz tief in die Überraschungskiste greifen, um das zu toppen: „Mit dem Spendengeld fahren wir in den Ferien in den Freizeitpark Plohn“, versprach sie den Kindern. Ihre Worte gingen im Jubel unter.