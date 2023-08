Motorradfahrer schwer verletzt – Peinlicher Kontaktversuch misslingt – Trickdiebe ertappt

Die Meldungen der Polizei für Weimar und Umgebung.

Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist bei Weimar auf ein Auto aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Samstagabend auf der Landstraße 1054 in der Nähe der Ettersbergsiedlung, als ein vorausfahrender Volvo abrupt bremste, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wurde dem Auto auf der Landstraße von einem weiteren Fahrzeug, einem Renault, die Vorfahrt genommen, so dass der Fahrer dazu gezwungen war, stark abzubremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dem 34-jährigen Motorradfahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und er krachte in das vor ihm fahrende Auto. Er stürze auf die die Straße und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Misslungener Kontaktversuch zur Ex-Partnerin

In eine missliche Lage brachte sich am Samstagnachmittag ein 53-Jähriger in Weimar. Dieser kletterte auf einen Balkon im 2. Obergeschoss, um einen Kontakt zu seiner Ex-Partnerin herzustellen. Die Frau möchte jedoch keinen Kontakt mehr und befand sich zudem nicht zu Hause. In der Folge schaffte es der 53-Jährige nicht wieder alleine vom Balkon und musste mit Unterstützung der Polizei aus seiner Lage befreit werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Nachstellung und Hausfriedensbruch.

Zwei Trickdiebe auf frischer Tat ertappt

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Weimar die Information, dass einem 65-Jährigem in der Innenstadt gerade die Geldbörse entwendet wurde, indem er von einem Täter abgelenkt und von einem zweiten bestohlen wurde. Durch Unterstützung eines Zeugen wurden die beiden jedoch so gestört, dass diese das Beutegut zurückließen und flüchteten.

Im Rahmen der Fahndung wurde eine Streife durch eine weitere Zeugin angesprochen, der im Verlauf des Tages auf dem Goetheplatz zwei Personen auffielen, die sich gegenüber Passanten immer wieder komisch verhielten. Die Zwei konnten gestellt werden und passten auf die Personenbeschreibung. Da die Gesamtumstände auf gewerbsmäßiges Handeln hindeuteten, wurden beide festgenommen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen und nach Kontakt mit der Sächsischen Polizei war klar, dass gegen den 46- und 48-jährigen Täter bereits zwei U-Haftbefehle wegen diverser gleichgelagerter Delikte vorliegen. Nach der Vorführung am Landgericht kamen beide in die Justizvollzugsanstalt.

Betrunkener pöbelt in Schnellrestaurant und fährt Auto

Am Freitagabend wurde die Polizei Weimar über einen betrunkenen Mann im Bereich des Schnellrestaurants auf dem Autohof Mellingen informiert, der andere Gäste belästigte. Die Beamten konnten den Mann nicht weit entfernt am Feininger Turm antreffen. Dorthin war der 56-jährige mit seinem Pkw Opel gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Traktorfahrer touchiert Radfahrer und flüchtet

Auf Freitag gegen 16.30 Uhr ereignete sich in der Jenaer Straße in Weimar ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Radfahrer. Hier überholte auf Höhe der EJBW der Traktor den Radfahrer in Fahrtrichtung stadtauswärts. Vor einer dort befindlichen Verkehrsinsel musste dieser wieder einscheren und touchierte mit dem am Heck angebrachten Schneidwerkzeug den Radfahrer, der dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Anschließend setzte der Traktorfahrer seine Fahrt fort. Der Traktor war grün, das Schneidwerkzeug rot. Der Fahrer wird als etwa 30 Jahre alt, männlich und dunkelhaarig beschrieben. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

