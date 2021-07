Mozarts „Figaro“ erlebt in Weimar seine Premiere

Weimar. Mozarts beliebte Oper „Le Nozze di Figaro“ hat das Lyric Opera Studio Weimar einstudiert.

Das Lyric Opera Studio Weimar ist zurück im Mon Ami und führt im großen Saal mit den internationalen Studierenden seines Sommerkurses Mozarts „Le Nozze di Figaro“ (Die Hochzeit des Figaro) auf, Regie und die künstlerische Leitung hat Damon Nestor Ploumis inne. Nach der erfolgreichen Premiere am Donnerstagabend gibt es dort eine weitere Aufführungen am Mittwoch, 21. Juli, 19 Uhr. In der Rolle des Figaro ist Nikhil Goyal (Indien) zu erleben und als Susanna Amane Machida (Japan).