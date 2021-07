Mozarts „Figaro“ im Mon Ami

Weimar. Das Lyric Opera Studio Weimar ist nach der Corona-Pause wieder da und mit ihm „Le Nozze di Figaro“ (Die Hochzeit des Figaro) im Mon Ami.

Das Lyric Opera Studio Weimar freut sich, nach dem Lockdown wieder vor Publikum auftreten zu können und präsentiert am 15. und 21. Juli, jeweils um 19 Uhr, im Mon Ami „Le nozze di Figaro“. Junge Opernsänger aus den USA, Kanada, Europa, Südamerika und Asien stellen sich in der szenischen Aufführung in italienischer Sprache vor. Inszeniert wurde der Opernklassiker vom künstlerischen Direktor und Bassbariton Damon Nestor Ploumis, es dirigiert Olaf Storbeck. 31 internationale Gesangsstudenten aus 18 verschiedenen Ländern stellen sich dieser Herausforderung und nehmen in diesem Jahr am Sommerkurs des Lyric Opera Studio Weimar teil.

Karten gibt es in der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.