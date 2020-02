Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mrs.Frizzle lädt zum Abschlussball

Nach 17 Jahren verabschiedet sich die Band Mrs.Frizzle mit einem letzten großen Konzert am Freitag, 21. Februar, 21 Uhr, im Mon Ami in Weimar von ihrem Publikum.

„Wir haben so viel getanzt, gesungen, geschwitzt, gebrüllt, gelacht und gefeiert“, blickt Christian Beutel auf 17 ereignisreiche Jahre zurück. „Wir“, das sind Leadsängerin Marleen, Gitarristin Quasi, Jan, Hannes, Matze und eben Christian, die sich „hoheitsvoll von Mrs.Frizzle verabschieden“ wollen. Die sechs Musiker aus Weimar, Erfurt und Arnstadt, beliebter Gast auch auf dem Weimarer Zwiebelmarkt, gehen künftig musikalisch eigene Wege.

Im Studium haben sich die vier Musiklehrer und ein Krankenpfleger gefunden, und sie sind seit 2015 mit einem neuen tighten Drummer am Start. Das Lieblingsbandmitglied von Mrs.Frizzle aber ist nach Auskunft von Christian Beutel ist das Publikum. Es darf tanzen oder singen, schreien oder mit dem Kopf nicken, fassungslos starren oder nur mit dem großen Zeh wackeln - alles ist erlaubt!

Musikalisch ist das Ganze irgendwo zwischen Rock, Pop und Crossover einzuordnen. Logisch, dass auch bei Mrs.Frizzle der eine oder andere Elektro-Einschub nicht fehlen darf. Das lässt sich dann auch prima an der Nummer „Paint the Wall“ nachvollziehen. „Into the blue“ kommt so schön lässig und abgehangen daher, dass man sich fragt, warum diese Kapelle noch keinen Vertrag hat“, heißt es in Berichten von ihren Auftritten.

„Gold“ war 2009 das erste offizielle Studioalbum der Thüringer Glam-Pop-Band. „Hier wurden bereits alle unverwechselbaren Spuren gelegt, für die die Band von ihrem Publikum geliebt wird. Großartige Rocknummern, wo man sofort auf die Tanzfläche möchte, dazu radiotaugliche Mitsing-Songs. „Love Hate Kill“, „Hey God“ oder das namengebende „Gold“ sind nur drei Anspieltipps. Bereits 2005 holte Mrs.Frizzle im Thüringen-Grammy Finale die Silbermedaille. 2007 werden sie zur besten Band Mitteldeutschlands gekürt und gewinnen den LiveOnStage-Award. 2009 beschließt die ursprünglich als „FreitagsFrei“ gestartete Formation sich in „Mrs. Frizzle“ umzubenennen. Im Herbst desselben Jahres gewinnen sie den Global Battle of Bands – Wettbewerb in Dresden und fahren zum Deutschlandfinale nach Köln.

Im sympathisch größenwahnsinnigen Bombastrock föhnt die Band über die Bühne. Selbst unplugged zaubert Mrs.Frizzle eigene Klangwelten und kreiert die eigenen Lieder überraschend anders. Zum Abschluss werden im Mon Ami noch einmal ihre Lieblingslieder ausgepackt. Als erste Überraschung gibt es an diesem Abend für alle Kinder ab 18.30 Uhr ein kleines Zusatzkonzert „Mrs. Frizzle for Kids“, bei dem alle Kinder kostenlos tanzen, singen, schreien oder mit dem Kopf nicken, fassungslos starren oder nur mit dem großen Zeh wackeln können, - alles ist erlaubt!

Freitag, 21. Februar, Mon Ami, 18.30 Uhr Mrs.Frizzle for Kids; 21 Uhr Abschlussball