Mühlenfest am Sonntag in Klettbach

Klettbach. Das Wahrzeichen des Dorfes, die Bockwindmühle, erwartet am Sonntag ab 10 Uhr die Besucher.

Mit einem Fest für alle Generationen reiht sich der Klettbacher Mühlenverein in den Programmreigen zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, ein. Ab 10 Uhr hat die höchstgelegene Bockwindmühle Deutschlands geöffnet, Vereinsvertreter zeigen den Besuchern die Ergebnisse der Sanierungsarbeit aus den letzten beiden Jahren. Ein kleiner Frühschoppen, Kaffee und Kuchen am Nachmittag sowie eine Hüpfburg für die jüngsten Besucher runden das Programm ab.