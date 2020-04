Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Müllabfuhr verschiebt sich

Wegen des Mai-Feiertags verändert sich die Abfallentsorgung: Für alle Abnehmer, deren reguläre Abfall,- Bioabfall- und Papierentsorgung am Freitag, 1. Mai, wäre, wird der Entsorgungstermin auf Donnerstag, 30. April, vorgezogen. Die Entsorgung der Leichtverpackungen (Gelbe Tonne) verschiebt sich auf Samstag, 2. Mai. Die Stadt Weimar stellt die Leerung der Tonnen in den Sommermonaten vom 2. Mai an um. Die Entsorgung erfolgt dann werktags ab 6 Uhr.