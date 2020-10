Münchner Orchester engagiert Horn-Absolventin aus Weimar

Die Hornklasse von Professor Jörg Brückner an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ glänzt seit Jahren mit den prominenten Orchesterstellen ihrer Absolventinnen und Absolventen. Nun hat erneut eine Alumna ein wichtiges Probespiel gewonnen: Christina Hambach, die 2018 ihren Bachelorabschluss in Weimar gemacht hatte, erspielte sich eine Stelle als 2. Hornistin der Münchner Philharmoniker. Bereits von April 2019 bis Februar 2020 hatte mit einem Zeitvertrag als stellvertretende Solohornistin in München erste Erfahrungen gesammelt.

„Ich könnte nicht glücklicher sein, dieses Probespiel für mich entschieden zu haben“, freut sich Christian Hambach. „Eine feste Stelle zu gewinnen und dann auch noch in diesem Orchester, welches ich im letzten Jahr so lieben gelernt habe, ist für mich etwas ganz Besonderes und fühlt sich noch immer nicht ganz real an“, so die 25-jährige, die künftig regelmäßig unter anderem unter der Leitung von Chefdirigent Valery Gergiev spielen wird.

„Ich bin unfassbar stolz auf Christina, ihre tolle Leistung und ihren tollen Werdegang“, sagt ihr ehemaliger Hornprofessor Jörg Brückner von der Weimarer Musikhochschule, der selbst mehr als zehn Jahre lang Solohornist der Münchner Philharmoniker war. „Ich verspüre eine große Dankbarkeit, dass ich Studierende mit dieser musikalischen, aber auch menschlichen Qualität unterrichten und begleiten darf“, so Brückner. „Ein Probespiel zu gewinnen und dann noch in einem der besten Orchester der Welt, ist kaum zu glauben!“, fügte Jörg Brückner anerkennend hinzu.

Christina Hambach wurde 1994 in Illertissen geboren und begann im Alter von zehn Jahren mit dem Hornspielen. Sie besuchte in Berlin das „Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Musikgymnasium“ sowie als Jungstudentin die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. Die mehrfache Landes- und Bundespreisträgerin bei „Jugend musiziert“ begann nach ihrem Abitur 2012 ein Studium an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“, wurde 2014 Mitglied der „Jungen Deutschen Philharmonie“ und gewann zugleich ein einjähriges Praktikum für tiefes Horn in der Jenaer Philharmonie. Dort agierte sie per Zeitvertrag von 2015 bis 2017 als stellvertretende Solohornistin. Die Alumna aus Weimar wechselte danach für das Masterstudium an die Hochschule für Musik und Theater in München.