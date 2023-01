Mundart-Film am Donnerstag in Ramsla

Ramsla. Der zweite Teil von „Thüringen, deine Sprache“ läuft am Donnerstagabend im „Hufeisen“-Saal.

Der zweite Teil des Dokumentar-Streifens „Thüringen, deine Sprache“ wird am Donnerstag, 2. Februar, ab 19 Uhr im Saal der Gaststätte „Zum Goldenen Hufeisen“ in Ramsla gezeigt. Die im Dorf lebende ehemalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) spricht die einführenden Worte, Regisseur Gerald Backhaus steht nach dem Film zum Gespräch zur Verfügung. Ortschronistin Helke Günther, die den Abend organisiert, hofft auf einen ähnlichen Erfolg wie im vergangenen Oktober: Damals lief der erste Teil der Mundarten-Dokumentation vor voll besetzten Saalreihen. Dieser Film, mit 82 Minuten etwas kürzer als der zweite Teil, kommt am Samstag, 11. Februar, zur nächsten Aufführung im Weimarer Land – diesmal im Nohraer Gemeinderaum.