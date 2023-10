Mundart-Film in Tannroda

Tannroda. Regisseur Gerald Backhaus zeigt am Samstag „Thüringen, Deine Sprache“ im Bürgerhaus.

„Thüringen, Deine Sprache“ erlebt eine weitere Aufführung im Weimarer Land. Der Gothaer Filmemacher Gerald Backhaus kommt am Samstag, 14. Oktober, in das Bürgerhaus des Bad Berkaer Ortsteils Tannroda – und hat den ersten der beiden Dokumentar-Streifen im Gepäck, der sich mit verschiedensten Dialekten und Mundarten des Freistaates beschäftigt und 2019 unter anderem mit Dreharbeiten in Kleinschwabhausen und Münchenroda entstanden war. Danach steht der Regisseur für eine Gesprächsrunde mit allen Interessierten zur Verfügung. Bei gutem Zulauf besteht wie immer die Möglichkeit, einen weiteren Termin für Teil zwei anzusetzen – der ist sogar noch zehn Minuten länger.

Der Eintritt ist frei, Spenden aber sind willkommen.