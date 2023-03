Mundart-Film läuft am Freitag in Magdala

Magdala. Der Gothaer Regisseur Gerald Backhaus kommt mit dem ersten Teil von „Thüringen, Deine Sprache“ im Gepäck in die Mehrzweckhalle.

„Thüringen, Deine Sprache“ macht weiter die Runde durch den Kreis: Am Freitag, 10. März, wird der erste von zwei Dokumentarfilmen des Gothaer Regisseurs Gerald Backhaus in der Magdalaer Mehrzweckhalle (Johannisstr. 7c) zu erleben sein. Das 82 Minuten lange Werk, das sich mit verschiedensten Dialekten und Mundarten des Freistaates beschäftigt, war 2019 unter anderem mit Dreharbeiten in Kleinschwabhausen und Münchenroda entstanden. Los geht es 18 Uhr. Gerald Backhaus ist vor Ort und steht nach dem Film für Gespräche zur Verfügung. Falls die Vorführung auf entsprechende Resonanz stößt, könnte an gleicher Stelle in den nächsten Monaten auch der zweite Teil folgen, der mit 92 Minuten noch ein Stück ausführlicher geraten ist.

Im Weimarer Land gab es das Werk bereits unter anderem in Ramsla, Drößnitz und Nohra zu sehen.