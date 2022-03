Musik für den Frieden in der Ukraine auf dem Weimarer Theaterplatz

Weimar. Hilfe für die Ukraine: Private Kuchenback-Aktion erzielt Erlös von 3700 für das städtische Spendenkonto.

Fortgesetzt haben am Wochenende Weimarer ihre Initiativen für die Kriegsopfer in der Ukraine, von denen bisher rund 200 Menschen in der Stadt registriert sind.

Auf rein privater Basis boten beispielsweise Weimarer an Ständen auf dem Herderplatz am Samstag 50 selbst gebackene Kuchen gegen Spenden an. Sie erzielten einen Erlös von 3700 Euro zugunsten des städtischen Spendenkontos.

Die Bürgerinitiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ stellte ihrer Sonntags-Demonstration auf dem Theaterplatz ein Solidaritäts-Konzert voraus. Eingangs plädierte der Stadtkirchen-Pfarrer Ramón Seliger eindringlich dafür, den Krieg zu beenden, aber ebenso dafür, hier lebende Russen nicht zu diskriminieren. Er bedankte sich zudem bei allen Teilnehmern und den Weimarern, die die Ukrainer aktiv unterstützen, etwa, indem sie Flüchtlinge bei sich aufnehmen.

Den musikalischen Teil des Konzertes, das eine Musikhochschul-Studentin angeregt hatte, eröffnete ihre ukrainische Kommilitonin Evelina, die mit weiteren Studierenden sowie Mitgliedern des „WeimarStadtOrchesters“ und anderen Weimarer Ensembles die ukrainische Nationalhymne intonierte.

Mehrere hundert Menschen waren auf den Theaterplatz gekommen, um als musizierendes Weimar die gemeinsame Solidarität zu zeigen und Frieden einzufordern.

Bereits am Sonntagmorgen hatte sich der zweite Weimarer Hilfstransport auf den Weg in die polnische Partnerstadt Zamość gemacht. Die Fahrzeuge der Feuerwehr haben mehr als 13 Tonnen Hilfsgüter an Bord, die vor Ort umgeladen und dann über die Grenze in die Ukraine gebracht werden. Finanziert wurden weite Teile der Hilfsgüter über Weimars Spendenkonto.

Spendenkonto Stadt WeimarIBAN DE36 8205 1000 0301 0020 29BIC HELADEF1WEMVerwendungszweck: „Spende Ukraine“ (mit Angabe der Adressangabe wird eine Spendenbescheinigung erstellt.) Weitere Informationen: https://stadt.weimar.de/aktuell/ukraine/